Зина из резины: Под Омском прошел ежегодный заплыв на надувных секс-куклах

Фото: соцсети.

В третий раз под Омском состялся заплыв на надувныз резиновых секс-куклах. Впервые мероприятие провели в 2021 году. Развлечение организовалось спонтанно, в рамках рок-фестиваля в Кормиловском районе Омской области «Наш фестиваль», где собираются преимущественно омчиские рокеры, но есть и приглашенные участники из других городов России.

Ироничный заплв уже успел стать традицей. В этом году в нем приняли участие 20 человек. Заплывы, как и раньше, прошли между четверками. Принять участие мог любой желающий, главное - совершеннолетний и трезвый. Правила просты: взять куклу в руки, переплыть с ней на другую сторону пруда, а потом обратно. Плыть необходимо в спасательном жилете.

Фото: соцсети.

- Когда мы только придумали такой конкурс, думали, что реакция будет негативной. Но так получилось, что люди с юмором есть. Организуем заплыв в отдалении от семей с детьми, - сообщил организатор фестиваля.

Фото: соцсети.

Победитель получил сертификат на 5000 тысяч рублей в магазин для взрослых, а также право забрать себе резиновую куклу.