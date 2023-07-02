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Происшествия2 июля 2023 7:30

На 17-летнюю девушку из омского Калачинска, избившую подростка, составили протокол за побои

Инцидент произошел еще 24 июня, но в пабликах появился два дня назад
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск».

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск».

Омские соцсети сообщили об избиении 14-летней школьницы в Калачинске Омской области. Агрессором в стычке, которую сняли на телефон и опубликовали для общественности, выступила 17-летняя местная жительница. На кадрах видно, как девушка поставила на колени свою оппонентку и стала наносить ей удары по лицы и пинки коленями по спине. Сегодня в полиции сообщили, что начали разбираться в причинах конфликта. А позже известили, что в итоге агрессивнцю девушку привлекли к административной ответственности.

- На нарушительницу составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», ее также поставили на профилактический учет полиции. За содеянное девочке грозит до 30 тысяч рублей штрафа, до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ, - рассказали в омской полиции.

Правоохранители также добавили, что девушка позволила себе такую выходку прости из личных неприязненных отношений к подростку. Конфликт произошел 24 июня.

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