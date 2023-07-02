В Калачинском районе Омской области полиция проверяет избиение школьныцы, снятое на видео

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях в социальных сетях жители Омской области опубликовали жестокое видео, на котором школьница стоит на коленях, и ее пинает и бьет по лицу другая девушка. Вокруг - гаражи и никого. Кроме «оператора», снимавшего происходящее на видео. После того, как кадры были выложены в сеть, омская полиция сообщила, что начата проверка.

- Сотрудниками полиции участники инцидента установлены. Решается вопрос о привлечении 17-летней девушки к административной ответственности. Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

В соцсетях под видео жители Омской области засыпали видео комментариями.

- Знаете,если ,не дай бог,моя дочь так сделает,то я даже выяснять не буду, изолировать надо или трудотерапия... И чтоб так на долго, чтоб поняла,что натворила, - написала женщина по имени Елена.

- Девочка не мелкая, думаю выше своего обидчика, встала бы да двинула, но она даже не сопротивляется и сколько, даже не защищает себя от ударов, странно, - отметила омичка по имени Юлия.

Также в социальных сетях отметился вероятный отчим избитой девушки. Он сообщил, что видео снято больше недели назад, но до опубликования падчерица ничего не говорила - настолько ее запугали сверстницы. При этом падчерице 14 лет, а драчунье - 17.