В Одесском районе Омской области врио губернатора Виталий Хоценко навестил участника СВО

Фото: пресс-службы правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки в Одесский район навестил отпускника - участника СВО Виктора Наумова. Уроженец этих мест тракторист-машинист сельскохозяйственного производства был мобилизован на военную службу в сентябре 2022 года и по сей день выполняет свой воинский долг в качестве механика-водителя боевых машин. В родное село Виктор приехал в краткосрочный отпуск повидать родителей и жену. Виталий Хоценко пришел проведать героя в его отчий дом.

- Всегда навещаю участников спецоперации, когда выезжаю в районы Омской области. Сегодня побывал в гостях у Виктора Васильевича Наумова в Одесском районе. Сейчас он находится дома в отпуске. Семья своим героем гордится и очень поддерживает. Регион со своей стороны также всячески помогает и эту работу будем продолжать. Наши ребята, которые служат в зоне СВО, должны знать, что Омская область их ждёт и всегда поддержит, - прокомментировал Хоценко в своём тг-канале.

Наумов рассказал, что сам явился военкомат для оформления на военную службу. За его плечами уже была срочная служба в воздушно-десантных войсках ВС РФ старшим механиком-водителем БТР.