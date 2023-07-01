В Омской области выявили 378 нарушений миграционного законодательства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе подошел к концу первый этап операции «Нелегал-2023». Всего в ходе рейдов было выявлено 378 нарушений миграционного законодательства. 1,7 млн рублей составила общая сумма наложенных штрафов.

Так, на стройке бассейна правоохранители обнаружили 6 нелегалов. Они незаконно трудились на стройке, предоставляли неверные сведения и нарушали миграционные правила.

А на одной из строек жилого дома в ходе рейда нашли ещё 53 гражданина из стран Азии. На "работодателя", привлёкшего нелегалов к трудовой деятельности, наложен штраф в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в омской полиции.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1,7 млн рублей.

За нарушение законодательства РФ из страны будут выдворены 30 иностранных граждан. За незаконное нахождение на территории России на родину депортируют 33 нелегала. Въезд в страну будет запрещен для 95 человек.