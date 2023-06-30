В Омске посмертно наградили спасателя-водолаза, погибшего в прошлом году при поиске утопленника

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске посмертно наградили водолаза, погибшего на Иртыше 7 августа 2022 года, во время поиска тела 35-летнего мужчины, последний утонул накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил тогда следком РФ по Омской области, у 40-летнего спасателя в воде слетел регулятор подачи кислорода. Александра вытащил из реки его коллега. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Сегодня он посмертно был награжден знаком «За служение Омской области» I степени.

– За выдающиеся достижения при предупреждении чрезвычайных ситуаций, мужество и героизм, проявленные при спасении людей, наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени (посмертно) Симановича Александра Викторовича – спасателя аварийно-спасательного центра бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области», – говорится в распоряжении.

Распоряжение было подписано в прошлом году. Но только накануне награда была вручена супруге спасателя Татьяне и его сыну вице-губернатором региона Алексеем Ромахиным.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Общий стаж службы Александра Симановича – 19 лет 9 месяцев и 18 дней. За 12 лет в службе спасения он получил несколько дополнительных профессий — водолаза, газоспасателя, специалиста по работе на высоте, водителя маломерного судна, газодымозащитника, механика-водителя III класса, прошел обучение и на оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях.