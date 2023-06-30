19 июля экономколлегия Верховного суда РФ рассмотрит, законно ли «Омскэлектро» получил право на ремонт 300 судебных домов

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Запутанное дело о ремонте АО «Омскэлектро» 300 судебных домов рассмотрит экономколлегия Верховного Суда РФ 19 июля. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Издание пишет о праве Федеральной антимонопольной вмешиваться в аукционы, заключаемые с подрядчиками. Прецедент с капитальным ремонтом омских домов породил целую цепочку споров и разбирательств, обнажая несовершенство юридических процедур. Само дело стало отправной точкой для проработки глубоких механизмов при заключении контрактов коммерческих структур с органами местной исполнительной власти.

- Спор в Верховном Суде касается выделения средств из бюджета Омска на проведение капремонта домов на конкурсной основе — с оговорками о недопуске заявок, включающих работы, не относящиеся к общему имуществу либо к указанным в акте департамента городского хозяйства видам. Победителем конкурса стало АО «Омскэлектро», с которым в декабре 2019 года власти подписали договор. Но в августе 2021 года областное управление ФАС по итогам проверки пришло к выводу, что при выборе компании омские власти нарушили статью 17 закона о защите конкуренции. Департамент имущества и «Омскэлектро» оспорили это решение в суде, - сообщает источник.

Затем Арбитражный суд Омской области в марте 2022 года встал на сторону ФАС, признав, что были «основания для отказа» в допуске заявки АО к участию в конкурсе и предоставления субсидии (отсутствие ряда документов и включение в ведомости непредусмотренных работ).

Довод омских властей, что конкурс не подлежит контролю ФАС, суд отклонил, указав, что отбор получателей субсидии — разновидность конкурентной процедуры. Апелляция с этим согласилась, зато кассация признала решение ФАС незаконным. Обоснование такое: конкурс получателей субсидий не относится к обязательным процедурам для «предупреждения и пресечения монополистической деятельности», а «его результаты не оказывают влияния на конкуренцию».

Эту позицию ФАС позже обжаловала в Верховном Суде, настаивая, что спорная процедура «по своей природе является торгами в контексте антимонопольного законодательства».

Возможно, точку в этой веренице законодательных коллизий поставит экономколлегия Верховного Суда - названное дело здесь рассмотрят 19 июля 2023 года.