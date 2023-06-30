Следком: за взятку больше миллиона рублей арестован замдиректора «Омскмелиоводхоза»

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Омский следком сообщил о новом уголовном деле за взяточничество в особо крупном размере. Уголовное дело было заведено в результате совместной работы следователей СК и УФСБ России по Омской области.

- По версии следствия, с 2020 года ООО «ЕвроТехСтрой» на контрактной основе с ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» выполняло работы по реконструкции оросительных систем в Омском и Любинском районах Омской области. Контроль за их проведением и прием выполненных работ осуществлял подозреваемый - тогда заместитель директора ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз», который за действия в интересах ООО «ЕвроТехСтрой», а также общее покровительство и попустительство по службе получил от директора ООО «ЕвроТехСтрой» в виде взятки денежными средствами и имуществом 1 миллион 126 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Омской области.

Оба подозреваемых были задержаны, им предъявлены обвинения. Куйбышевским районным судом Омска директору ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В передвижении собираются ограничить и директора ООО «ЕвроТехСтрой»: мера пресечения ему еще не избрана.