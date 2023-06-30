Актер Омского театра драмы снялся в новом комедийном сериале «Тайна пропавшей деревни»

Фото: предоставлено ТНТ.

3 июля на телеканале ТНТ состоится премьера нового сериала «Тайна пропавшей деревни» (16+). Он снят в жанре псевдодокументального журналистского расследования: с регулярными стендапами главной героини, интервью с очевидцами, живыми съемками на смартфон и экшн-камеру, а также без использования специально построенных декораций — съемки проходили в аутентичных деревенских локациях в Тверской области.

Фото: предоставлено ТНТ.

В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. А деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань). Для нее загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача.

Фото: предоставлено ТНТ.

В сериале с нестандартным сюжетом принял участие актер Валерий Скорокосов, знакомый омскому зрителю своими работами в Омском драматическом театре «Галерка», ТЮЗе и Омском академическом театре драмы.

Фото: предоставлено ТНТ.

Актер окончил Куйбышевский государственный институт культуры и работал во многих городах России. С 1993 по 1998 год Валерий служил в Омском академическом театре драмы. Омичам знакомы его роли в спектаклях «Игрок», «Мещанская свадьба», «Маскарад», «На дне» и многие другие. Позже, до 2004 года, Скорокосов работал в театре «Галерка».