Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области, председатель молодежной палаты региона Илья Смирнов.

В июне были объявлены итоги конкурса «Росмолодежь. Гранты». Среди победителей оказалось 27 омских проектов, сумма выигранных грантов составила — 10 миллионов рублей. Всего по России разыгрывалось 800 миллионов.

- За несколько месяцев я проехал по многим районам Омской области и практически везде говорят, что хотят писать гранты, выигрывать деньги и реализовывать на них проекты, но делать это умеют не все. Нет кураторов и наставников, отсутствует обучение в оформлении заявок.

В этом году омичи смогли выиграть 27 грантов на сумму в 10 миллионов рублей. При создании отдельной организации типа проектного офиса, который будет помогать совершенствовать идеи, оформлять заявки и подавать их, — количество выигранных грантов увеличится в 2-3 раза. Опыт регионов, где они уже реализованы и эффективно работают, подтверждает это.

Если этот офис заработает, то его создание и содержание окупится в первый же год. Это эффективно не только с экономической точки зрения — люди в районах получат деньги на реализацию своих проектов, тем самым они сделают что-то полезное для региона и его жителей. Когда ты вкладываешь свое время, силы и энергию, то появляется больше желания остаться на своей малой родине, — рассказал руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области, председатель молодежной палаты региона Илья Смирнов.

Фото предоставлено пресс-службой партии.