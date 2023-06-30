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30 июня 2023 5:40

Успеть до 30: врач-онколог рассказала, почему нужно бросить курить, как можно скорее

И что еще поможет уберечься от рака легких
Наталья ВИРКУНЕН

Все, что понадобится начинающему долгожителю в Омске, да и не только, - просто вовремя бросить курить. «А когда вовремя?» - с лобопытством спросит человек. Ответ будет безжалостным: до наступления 30-летнего возраста. В этом случае риск заболевания раком и другими болезнями снижается на 97%.

Причем к озвучившим эту цифру ученым из Оксфорда стоит прислушаться, так как они действительно провели одно из самых серьёзных и масштабных исследований на эту тему, длившееся около 60 лет и задействовавшее примерно 1.3 миллиона человек. Анализ показал, что преждевременная смертность среди курильщиков после 40-лет увеличивается в 10 раз. При этом отговорки вроде «я не затягиваюсь» или «да я просто балуюсь» не работают. Даже одна сигарета в день может существенно сократить жизнь.

Раком легкого заболевают главным образом мужчины. Чаще всего это хронические курильщики. Доказано, что курение табака в 20 раз увеличивает вероятность возникновения рака легкого. Какие существуют методы диагностики и профилактики рака легкого рассказала врач-онколог из Омской области Калачинской ЦРБ Татьяна Михейкина.

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

— Ведущими и не имеющими альтернативы методами раннего выявления рака легкого являются флюорографическое исследование и микроскопическое исследование мокроты на раковые клетки. При исследовании в мокроте обнаруживаются опухолевые клетки, что позволяет определить в 100% не только наличие опухоли в лёгком, но и различить её вид, что очень важно для выбора правильного лечения.

К группам риска по развитию рака легкого относятся: курильщики старше 40 лет; имеющие хронические заболевания легких и бронхов; имеющие доброкачественные опухоли легких; излеченные от других злокачественных опухолей; имеющие родственников с диагнозом «рак»; работающие или работавшие в условиях вредного производства.

Представители этих категорий населения должны, не дожидаясь приглашения, самостоятельно проходить флюорографию не менее двух раз в год.

Помните, что рак легкого легче предупредить, чем лечить! — отметила доктор.

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