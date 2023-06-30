Омская мэрия показала, где будут расположены новые остановки для 18 маршруток

Фото: Павел Максимов.

С 1 июля в Омске будут по-новому ходить 18 мршруток. Департмаент транспорта проработал для их движения новую схему. Автобусы малого класса пустят по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. Из схем проезда исключаются улицы Интернациональная, Гагарина, Думская, участки улицы Красный Путь и проспекта Маркса.

С этих пор в центре города появятся остановки «Ул. Маяковского», «Казачий рынок», «Ул. Маршала Жукова», «Флагман», «Ул. Булатова», «Ул. Тарская», «Ул. Добровольского».

Исходя из схемы, частные маршрутки не должны передвигаться в центре города в пределах красной зоны - за этим будут присматривать сотрудники ГИБДД. С водителями-нарушителями и владельцами маршрутов, если будут зафиксированы нарушения, просто расторгнут договор на обслуживание.