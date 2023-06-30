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Происшествия30 июня 2023 1:00

Избили на улице: В Омске 13-летнего подростка доставили в больницу с переломом позвоночника

У парня диагностировали множественные ушибы и растяжения
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня в городскую детскую клиническую больницу был доставлен 13-летний подросток. У парня врачи диагностировали множественные ушибы, растяжения и компрессионный перелом позвоночника.

Как выяснилось, жуткие травмы несовершеннолетний получил во время драки. Потасовка произошла во дворе дома на улице Жуковского. Подросток подрался с юношей 17 лет.

Сейчас обидчик ребенка задержан и доставлен в отдел полиции. По факту драки идет проверка.

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