Избили на улице: В Омске 13-летнего подростка доставили в больницу с переломом позвоночника

Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня в городскую детскую клиническую больницу был доставлен 13-летний подросток. У парня врачи диагностировали множественные ушибы, растяжения и компрессионный перелом позвоночника.

Как выяснилось, жуткие травмы несовершеннолетний получил во время драки. Потасовка произошла во дворе дома на улице Жуковского. Подросток подрался с юношей 17 лет.

Сейчас обидчик ребенка задержан и доставлен в отдел полиции. По факту драки идет проверка.