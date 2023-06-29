Омская мэрия показала новые схемы движения 18 маршруток, который начнут действовать с 1 июля

Фото: соцсети.

Омская мэрия показала схемы, по которым с 1 июля 2023 года поедут 18 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Изменения коснутся только маршрутов, на которых работают автобусы малого класса.

С 1 июля 2023 года маршрутки №№ 31Н, 212, 222, 346, 350, 385, 386, 399, 414, 470, 500, 503, 514, 550 поедут по улицам Жукова, Булатова и Фрунзе вместо центральных — Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной. Транспорт по маршрутам №№ 307, 331, 394 и 410 перенаправят на мосты Ленинградский и имени 60-летия Победы.

Фото: дептранс.

Перед запуском новой маршрутной сети департамент городского хозяйства оборудовал десять новых остановочных пунктов по улицам Жукова, Булатова и Фрунзе. С их расположением можно ознакомиться в схеме ниже.

Фото: дептранс.

Фото: дептранс.

Фото: дептранс.

Фото: дептранс.

Фото: дептранс.

Фото: дептранс.

Добавим, с 1 июля по новым схемам также поедут два муниципальных автобусных маршрута — № 45 и № 46. Так, конечную остановку 45-го перенесут с 21-й Амурской до микрорайона Амурский-2, а 46-й, который сейчас идет по улице Герцена, поедет по улице Орджоникидзе с поворотом на улице 36-й Северной и дальше по ранее утвержденной схеме.

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