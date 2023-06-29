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Экономика29 июня 2023 7:30

Глава Минпромторга РФ приехал в Омск и дал старт новому химпроизводству

29 июня Денис Мантуров побывал на будущей площадке завода «Омский каучук»
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

29 июня в рамках рабочей поездки в Омскую область заместитель Председателя Правительства РФ, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко дали старт строительству новой производственной площадки завода «Омский каучук». Предприятие из ГК «Титан» займется производством полиизобутилена. Каждый год планируют выпускать 10 тысяч тонн для внутреннего рынка. - Запуск производства позволит исключить зависимость нашей страны от поставок из-за рубежа ПИБа, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке. В настоящий момент более 90% низкомолекулярного полиизобутилена импортируется, — отметил Мантуров.

Также министр и врио побывали на модернизированной установке завода, которую установили, чтобы увеличить на четверть переработку технического бутана. Тем самым будет существенно расширена сырьевая база для получения высокооктанового компонента автомобильного топлива. Предприятие оснастило производственную установку новыми и современными средствами контроля и автоматики, провело диагностику и испытания существующего технологического оборудования, увеличив мощность выпуска до 210 тысяч тонн в год.

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