В омской колонии осужденному вручили ключи от новой квартиры

Фото: УФСИН России по Омской области.

В пресс-службе омского УФСИН сообщили, что накануне заключенный одной из колоний получил ключи от собственной новой квартиры, куда он сможет заселиться после освобождения. Жилплощадь мужчине, имя которого не назвывают, выдали в порядке очередности как ребенку-сироте.

- По выходу из исправительного учреждения наличие своей квартиры поможет ему вернуться к полноценной жизни: работать, учиться, создать семью, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаем, чтобы предоставленная квартира стала хорошим заделом для нового этапа в его жизни, - прокомментировал неординарное событие начальник учреждения Максим Полькин. В ведомстве подчеркнули, что в учреждении еще трое заключенных имеют право на получение квартир.