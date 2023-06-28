В преддверии запуска новой маршрутной системы мэр Омска Шелест еще раз проверил подготовку к ней

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Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что перед стартом новой транспортной сети в городе провел рабочее совещание и еще раз проверил подготовку к ответственному шагу.

- 1 июля в нашем городе изменится схема движения пассажирского транспорта. Провел рабочее совещание с участниками процесса, чтобы еще раз затвердить все наши позиции. Итак, мы добавляем ветку длиной в 7 километров, что позволит разгрузить центр Омска от обилия автобусов малого класса. Также мы обеспечиваем транспортную доступность минимум для 15 тысяч омичей, - рассказал градоначальник. Сергей Николаевич в очередной раз подчеркнул, что реформа в Омске назрела давно.

- Она призвана упорядочить систему: вывести из тени предпринимателей, которые не работают по регулируемому тарифу, игнорируют вопросы безопасности, обходят налоговую систему и систему социальных фондов. Да, процесс будет сопряжен с формированием новых транспортных привычек, и недовольств не избежать, но Омск не может вечно сидеть в 90-х. Нужно продолжать движение в сторону понятного и прозрачного рынка пассажирских перевозок, - пояснил Шелест. Для тех водителей, которые не готовы продолжать сотрудничать с коммерческими организациями и сомневаются в рентабельности новых маршрутов, муниципальные предприятия готовы предоставить рабочие места.

- Мы можем принять всех, кто решит сменить зыбкую почву частного сектора на стабильность и уверенность: в ПП № 8 готовы трудоустроить 200 человек. А это соцпакет, медицинские осмотры, нормированный рабочий день, комфортные условия труда на новых современных автобусах, заработная плата в среднем размере 56 тысяч рублей и, конечно, льготная пенсионная сетка, - выдвинул предложение глава города. В департаменте транспорта готовы ответить на все вопросы, связанны с предстоящими нововведениями. Телефон горячей линии: 8(3812) 78-79-72 (в рабочее время). Также информация размещена на официальном сайте мэрии.