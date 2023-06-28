Среди пострадавших омичей в ДТП на Иртышской набережной оказался подросток

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня, 28 июня, на Иртышской набережной столкнулись два грузовика. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 11:20.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля «Тата» на пересечении улиц Иртышская Набережная и Рождественского не справился с управлением и влетел в стоящий на дороге ЗИЛ, водителем которого оказался 63-летний омич.

В результате аварии двум пассажирам «Таты» – 16-летнему подростку и 20-летнему молодому человеку – потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.