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Общество28 июня 2023 7:58

В первой половине июля в Омской области возможны перебои с газоснабжением

В отдельные дни с 4 по 12 июля у абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Омск» возможны перебои с газоснабжением в связи с продолжением ремонта на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в Омской области.
Источник:kp.ru

Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы повысить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

Перебои с газоснабжением продолжительностью до 96 часов могут быть в трех округах в Омске и 125 населенных пунктах девяти районов Омской области.

В этот период «Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует потребителям –физическим лицам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети.

Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ прекратят, о чем они были уведомлены.

После завершения ремонтных работ газораспределительные организации Омской области приступят к восстановлению газоснабжения.

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