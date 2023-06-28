В первой половине июля в Омской области возможны перебои с газоснабжением

Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы повысить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период.

Перебои с газоснабжением продолжительностью до 96 часов могут быть в трех округах в Омске и 125 населенных пунктах девяти районов Омской области.

В этот период «Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует потребителям –физическим лицам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети.

Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ прекратят, о чем они были уведомлены.

После завершения ремонтных работ газораспределительные организации Омской области приступят к восстановлению газоснабжения.