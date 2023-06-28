В Омске 77-летнего электромонтера восстановили на работе через суд

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Советского округа рассмотрела гражданское дело по иску 77-летнего мужчины. Омич хотел восстановиться на работе в Омском техникуме строительства и лесного хозяйства.

Мужчина работал в организации электромонтером с 2010 года. В ноябре 2022 года он был уволен, так как не мог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Однако на тот момент в компании была вакантная должность, на которую мужчина мог претендовать с учетом имеющихся заболеваний. Но такой возможности работодатель ему не предоставил.

Тогда мужчина пошел в суд. Омич потребовал восстановить его на работе, выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

Работодатель был уверен, что уволил работника на законных основаниях, и требования бывшего работника выполнять отказался.

Но прокурор посчитал требования уволенного электромонтера правомерными и дал положительное заключение об обоснованности требований истца.

Учитывая позицию прокуратуры, Советский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.