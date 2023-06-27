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Происшествия27 июня 2023 7:00

Суд взял под стражу жителя Омска, который заказал жену киллеру, не желая делить имущество

Также арестован приятель заказчика, который нашел исполнителя
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский облсуд сообщил, что взят под стражу 50-летнего омича, который решил избавиться от своей супруги, наняв киллера. Мужчина вступил в бракоразводный процесс и совсем не ходел делить с супругой имущество. Поэтому он обратился к своему приятелю - с просьбой найти исполнителя коварного замысла.

Товарищ нашел мужчину, которому пообещали вознаграждение за проделанную работу в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Но последний решил сдать заказчиков полиции.

Сейчас оба приятеля находятся в СИЗО. Там они проведут два ближайших месяца. Таково решение Куйбышевского районного суда.

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