Полправительства - с замечаниями: Виталий Хоценко будет увольнять омских чиновников за каждое третье неисполнение поручения

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне глава Омского региона Виталий Хоценко рассказал в эфире телеканала ГТРК «Иртыш» о наказаниях для нерадивых местных чиновников. Если исполнитель не выполнит вовремя свою работу, то сначала ему грозит замечание. При втором проступке - выговор. После третьего случая сотрудника будут отправлять в отставку.

- Мы каждый понедельник контролируем исполнение поручений на оперативке. За неисполнение — сразу замечание. Второе неисполнение — выговор, третье замечание — мы расстаёмся и дальше не работаем. Пока ни с кем не расстались, но вот уже полправительства у нас с замечаниями. Несколько выговоров сделали. Правда, есть и мотивирующий фактор: если в течении месяца человек не нарушает, то мы замечание снимаем, - подробно рассказал Виталий Хоценкло о своей новой системе контроля за подчиненными.

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