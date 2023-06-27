Омский облсуд опубликовал видео 27-летнего убийцы, который сжег заживо мужчину

Фото: пресс-служба Омского облсуда.

Накануне Омский областной суд рассмотрел уголовное дело 27-летнего жителя Калачинского района Омской области по фамилии Зуев, его признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью и назначили наказание в виде 12 лет свободы. Об этом стало известно вчера, а сегодня судебная инстанция опубликовала видео, снятое на заседании суда.

Несмотря на то, что мужчина частично признал свою вину и даже заявил, что раскался в содеянном, на кадрах видео он выступил совершенно безэмоционально: в такое раскаяние верится с трудом.

Напомним, что 2 января этого года в городе Калачинске в жилом доме подсудимый Зуев, распивая вместе со своим знакомым спиртные напитки, нанес последнему в ходе конфликта несколько ударов руками и обухом топора по телу, затем облил его тело керосином и поджег. От полученных термических ожогов потерпевший скончался в лечебном учреждении.

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