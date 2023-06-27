Президент РФ поблагодарил медбрата из Омска за работу на Донбассе

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Медбрат травматологического отделения №4 КМХЦ Фёдор Русин награжден благодарностью президента Российской Федерации. Всего три года назад выпустился из стен родного медицинского колледжа. А в прошлом году Федор был одним из первых, кто отравился на Донбасс помогать раненым мирным жителям.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

- Я прекрасно понимал, что там очень нужны медики, поэтому и созрело решение поехать. К тому же, остаться в стороне не позволяла личная позиция – я люблю свою Родину и хочу помочь в трудный момент, - прокомментировал свою поездку Федор.

Осмотр и консультации больных и раненых, раздача медикаментов и гуманитарной помощи, размещение беженцев в пункте временного размещения – такими были основные задачи медиков, признается Федор.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

- Если будет нужно, готов поехать снова! – рассказывает медбрат.