Омские ученые придумали двигатель для космоса, который работает на водке

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В Омске ученые политехнического университета сумели разработать новый двигатель для малых космических аппаратов до 500 килограммов. Новинка может работать на смеси воды и спирта, сообщает «Газета.RU».

В источнике сообщают, что такая космическая техника запускается на околоземные орбиты. На подобных аппаратах на данный момент применяют фреоны, изобутан и другие газы, вредные человеку. Но в список требований входит не только безопасность, но и поддержание маневренности аппарата, экономичность. Все они также соблюдены разработчиками.

Старший преподаватель кафедры «Авиа– и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик пояснил, что топливо поступает из бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Силовой агрегат обладает множеством газовых каналов, при подаче напряжения он нагревается, топливо испаряется, а пар создает силу тяги.

Конструкция двигателя поддается изменениям в зависимости от задач, что позволяет адаптировать его для других задач. Сейчас специалисты занимаются сборкой. К концу 2023 года они планируют провести испытания в вакуумной камере.