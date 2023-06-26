1 июля Большереченский зоопарк Омской области отметит 35-летие гиппопотама Кенига

Фото: пресс-служба администрации Большереченского зоопарка.

1 июля в Большереченском зоопарке Омской области собираются отметить юбилей одного из питомцев учреждения. Гиппопотаму Кенигу исполнится 35 лет. В честь юбилея рядом с вольером бегемота в полдень стартует праздник для посетителей. В зоопарке пояснили, что Кениг со своей подругой Мальвиной прибыл в Омскую область в 1989 году из Калининграда. В тот год бегемоты уплыли из своего вольера, который примыкал к речке Большая и напугали местных рыбаков своим появлением в воде.

- Нашу звезду славил сам Михаил Задорнов в своем монологе! Приглашаем разделить радость вместе с нами и лишний раз полюбоваться на редкое и поистине невероятное создание! - сообщили в паблике зоопарка ВКонтакте.

Также сотрудники отметили, что в подарок бегемоту приготовили новый - более современный и просторный вольер. А гостей ждет много тематических развлечений.

Отметим, в среднем бегемоты живут от 40 до 50 лет.