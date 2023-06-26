В начале июля омичей ждет 30-градусная жара

Фото: Елена УРМАНОВА

По информации Росгидрометцентра, завтра, 27 июня температура воздуха ночью составит +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Возможен дождь.

В ночь на среду, 28 июня, температура воздуха составит +11 градусов. В дневные часы омичей ожидает комфортная температура: столбик термометра поднимется до +21 градуса. Однако не стоит забывать про зонтик: местами по региону пройдет кратковременный дождь.

В четверг, 29 июня, ночная температура останется без изменений: +11 градусов. Днем будет чуть теплее, чем в среду: +23 градуса. Также ожидается кратковременный дождь и переменная облачность.

В пятницу, 30 июня, осадков не ожидается. Ночная температура – +12 градусов. Дневная температура – +22 градуса. Переменная облачность с прояснениями.

Значительно потеплеет в субботу, 1 июля, температура воздуха ночью составит +11 градусов. Днем столбик термометра покажет +26 градусов. При этом будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 2 июля, ожидается жаркая погода. Ночью – +16 градусов. Днём синоптики прогнозируют значительное потепление – до +30 градусов. Правда, будет облачно. Но без осадков.