Путь открыт: В Омске показали передвижную выставку к 130-летию Транссибирской магистрали

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26 июня в Омске наряду с крупнейшими городами Сибири в музее имени Врубеля состоялось открытие передвижной выставки, посвященной развитию железных дорог и 130-летию с момента запуска строительства Транссибирской магистрали. Уникальная дорога была построена исключительно русскими, без привлечения китайцев, в рекордные сроки – за 25 лет, и почти целиком за государственный счет.

Дорога на Восток

В период строительства на российской карте стали появляться важные промышленные и торговые центры, а захудалые населенные пункты Сибири и Дальнего Востока, отстающие на десятки лет от центральных, – становиться таковыми. В списке – Вятка, Томск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток. Информация на стендах рассказывает, как проходило создание Великого Сибирского пути в названных городах и как это повлияло на их развитие и освоение природных богатств.

Проект входит в цикл 15-ти передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории императорской России. Организатором выступило «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).

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- Проект «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых» готовился полтора года. Тема Транссиба рассказывает о великом подвиге нашего народа. Мы должны знать о своих достижениях, победах. Наша память ограничена тем столетием, которое нам знакомо, но мы не должны забывать, что непрерывность нашей памяти - залог нашего будущего успеха. Эту выставку 26 июня мы открываем в Омске, провезем по городам Сибири - Иркутску, Красноярску, Хабаровску, Владивостоку, Вятке и других, - рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. - Выставка получилась увлекательной, она сжато рассказывает о великом народном деле. В 1891 году император Александр третий издал указ о строительстве сквозной дороги через Сибирь, соединив рельсовым путем Тихоокеанское побережье с Уралом, который являлся воротами в Европу. Строительство Транссиба было миссионерским проектом. С 1906 по 1910 годы полмиллиона крестьян переселились из центральных губерний в Сибирь, появилось много новых городов. В Челябинске за 6 лет строительства население увеличилось вдвое.

Веком ранее самым эффективным способом сообщения с Сибирью и Дальним Востоком был путь через два океана — Атлантический и Индийский. Все это расстояние (от Балтики до Владивостока) составляло около 23 тысяч километров, преодолеть его в лучшем случае можно было за три месяца, в худшем – год-полтора. На перекладных, то есть по суше, - еще дольше и сложнее. Железная дорога была проложена только до Урала, дальше - только трястись в повозке по Сибирскому почтовому тракту. Требовалось как можно быстрее связать существующую сеть железных дорог с Восточной Сибирью и Приморьем.

План цесаревича

Появление железнодорожного сообщения решало сразу несколько задач для этих городов. Экономически перевозить грузы было много дешевле и надежнее, чем на перекладных. Сибирь и Восток получили мощный толчок для духовного, культурного, образовательного развития. Не меньше выгоды оказалось для центральных регионов и страны в целом.

Еще в 18 веке, почти за полтора века до запуска Транссиба, Михаил Ломоносов предрекал: освоение Сибири окажется ключом к дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства и торговли всей Российской империи. Переселение в просторную и малонаселенную Западную Сибирь из Центральной России решал острую проблему нехватки земли, то есть аграрный вопрос. К тому же Сибирь обладала огромными запасами леса и полезных ископаемых. Очевидное решение о скором строительстве Транссибирской магистрали императором Александром III было принято в 1891 году.

Руководить ответственным проектом было поручено 23-летнему цесаревичу Николаю II. Несмотря на возраст, он отлично справился. Помог пытливый ум – Николай вникал в каждую деталь, дотошно разбирал строительные нормативы и данные изыскательских экспедиций. 8,3 тысячи километров пути цесаревич разбил на несколько этапов, а само строительство – на 7 отрезков между городами. При этом каждая очередь проекта, а их было 3, включала сразу по 2-3 отрезка. Каждый из них строили около 80-90 тысяч рабочих. Впоследствии переселенцы образовали основную часть населения на освоенных территориях.

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Железную дорогу тянули навстречу друг другу – с Дальнего Востока и Сибири. Всего на ее строительство потратили 350 миллионов рублей, или 44 тысячи рублей за километр. Средняя зарплата рабочего в тот период царской России составляла 55 рублей. То есть, цена километра дороги была вполне оправданной. Первые поезда по новой железной дороге пошли в 1903 году, но свой окончательный вид дорога приобрела в 1916 году. В следующем году Российская империя рухнула.

Омск неизвестный

- Для омичей я увидел главную ценность выставки в том, что подчеркивается роль города в истории страны и истории железной дороги. В советский период Омск как крупнейший военно-промышленный центр исключался из карт. Причинами также были наличие стратегически ценного нефтезавода и колчаковского прошлого. В 1980-е годы, когда мы занимались археологическими раскопками, видели много искажений на картах – Омская область подавалась не совсем так, как должно, и в этом был глубокий смысл – скрывали определенные территории… При этом Омск – важный стратегический центр России, который вообще исчез из медийного пространства. И эта выставка показывает недооцененную роль города – в переселенческой политике, в продовольственном обеспечении, культуре и образовании. Наряду с другими крупными городами России Омск нисколько не проигрывает. Город недооценивает себя сам, потому что не знает многих нюансов собственной истории, не известны они многим и на федеральном уровне. Выставка восполнит один из таких пробелов, - прокомментировал историк, руководитель Омского музея просвещения Игорь Скандаков.

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До сегодняшнего дня Транссибирская магистраль была и остается самым крупным и важным транспортным объектом страны, протянувшимся на 10 часовых поясов. На Транссибе сейчас расположено 87 городов. Шесть из них – с населением свыше 1 миллиона человек. Это Москва, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск). В восьми городах население превышает 400 тысяч: Ярославль, Киров, Тюмень, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток.