Выход есть всегда: омские актеры, снявшиеся в сериале «Почка», рассказали о драмедии

Фото: ТНТ.

26 июня на телеканале ТНТ стартует авантюрная комедия «Почка» (16+). Дерзкий сериал с Любовью Аксеновой в главной роли. В проекте приняли участие сразу два актера из Омска: Андрей Кондратьев и Ксения Кастор. О работе на съемочной площадке, любимых сериалах и дальнейших планах актеров читайте в интервью «КП-Омск».

- Андрей, кого вы сыграли в сериале и насколько близка вам эта роль?

Андрей Кондратьев: «Я сыграл пациента больницы, который оказывается в одной палате с главной героиней и быстро умирает, чем сильно её пугает. Может эта роль и небольшая, но я очень рад, что Маша Шульгина и Лиза Тихонова доверили мне этот, пусть маленький, но яркий эпизод, потому что я люблю играть комические роли. К сожалению, не так часто мне удаётся играть в чисто комедийных жанрах, но тут получилась интересная, яркая сцена».

Фото: личный архив Андрея Кондратьева.

- Расскажите о работе на площадке: за кадром так же смешно, как на экране? Какая атмосфера была при съемках?

Андрей Кондратьев: «Да, мы много смеемся на площадке, особенно с Машей и Лизой. Часто придумываем какие-то забавные движения для героя, его факты биографии, мысли, реакции. Это всегда происходит в максимально дружественной атмосфере, и я рад, что Маша Шульгина как режиссер позволяет актеру фантазировать».

- Андрей, расскажите про ваш опыт съемок в кино. Что притягивает или отталкивает в этой работе и какая роль самая яркая?

Андрей Кондратьев: «После того, как я уехал из Омска, окончил академию театрального искусства в Санкт-Петербурге и постепенно у меня начались съёмки. Сначала это были совсем небольшие проекты, потом был перерыв. Он был связан с тем, что я работал в театре Льва Додина и путешествовал по миру с гастролями, было сложно уделять время чему-то другому.

Первые серьезные съемки начались в период пандемии и продолжаются по сей день. И вот, уже этой осенью на экраны выйдет фильм «Воздух» Алексея Германа младшего, где я исполняю роль адъютанта одного из генералов, главных героев. Работа с Алексеем Германом меня серьезно обогатила и в духовном, и в профессиональном смысле. Ещё скоро выйдет вторая часть «Майор Гром», где режиссёр Олег Трофим также является огромным профессионалом, но больше в комедийном жанре.

Мне посчастливилось поработать в абсолютно противоположных по настроению проектах, и я отношусь к любой, даже самой маленькой роли, как к главной, иначе я бы, наверное, этим бы не занимался».

Фото: личный архив Ксении Кастор.

- Ксения, о чем, для вас, драмеди «Почка»? Что для себя вынесли после съемок в этом проекте?

Ксения Кастор: «Вы не поверите! Я не смотрела сериал «Почка» просто потому, что не было времени. Я прочитала сценарий своей роли и посмотрела одну серию. Но из того, что я прочитала, можно сделать вывод о том, что «Почка» это история выхода из сложного положения. Выход есть всегда, вопрос какой и на что мы готовы пойти ради него. Второй сезон это уже история про деньги и зарабатывание. Первый сезон сериала история о сложности жизни и вопросах выхода из трудных ситуаций».

- Ксения, полстраны обожают Любовь Аксенову. Какой она вам показалась и каково с ней работать?

Ксения Кастор: «Работать с Любой было очень приятно. Совершенно не было никакой звёздности, короны, ничего такого абсолютно профессиональный подход к делу, все было очень чётко и любезно. Мне вообще очень везёт со съёмочными группами и с партнёрами на площадке, здесь Любовь не исключение, она очень профессиональна и приятна в общении. Друзьями мы, конечно, не стали просто потому, что у нас был всего-навсего, один съёмочный день, но познакомиться познакомились. В целом я очень рада за те полстраны, которые её обожают. Любовь настоящий профессионал своего дела, хорошая актриса и, безусловно, зритель это видит».

- Ксения, вы сами смотрите сериалы? Что предпочитаете и что порекомендуете зрителям?

Ксения Кастор: «Я очень редко смотрю сериалы из-за нехватки времени. Единственный момент, это когда мне необходимы какие-то знания по съёмкам или для роли. Один из сериалов, которые я посмотрела, это сериал «Кости», поскольку у меня была роль судмедэксперта во всех трех сезонах сериала «Женская версия». Я должна была свободно апеллировать терминами, знаниями, умениями и сериал «Кости» как раз мне в этом помог. С удовольствием его посмотрела, узнала и почерпнула для себя какие-то вещи: термины, расшифровку этих терминов. Также вскользь посмотрела американскую версию сериала «Хорошая жена», понравился. Я люблю исторические сериалы, например, сериал «Тюдоры» и иногда, фоном смотрю сериал «Теория большого взрыва».