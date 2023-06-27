Фрукты катаются на троллейбусах

Яркое событие завершилось 24 июня. Вместо холста маленькие омичи раскрашивали троллейбусы городских маршрутов. Фестиваль красок по-сибирски организовал завод «МилкОм» – производитель натуральных молочных продуктов «Лужайкино».

Акция «Раскрась троллейбус» была приурочена ко Дню молодежи. Участники мероприятия – дети и родители – получили море эмоций.

Помимо преображения города, организаторы поставили цель популяризовать здоровый образ жизни и натуральные молочные продукты. Отлично, что такие проекты для детей проходят при поддержке департамента транспорта, культуры, образования и других структур администрации города Омска.

Праздник с возрастным ограничением 0+ был открыт для всех желающих 24 июня, в День молодежи. На любимом омичами «Зеленом острове» гостей встречали не только троллейбусы, но и коровка Мила. Перед входом в парк были расположены интерактивные зоны для детей. В акции приняли участие более пятисот детей и родителей, а гостей праздника и желающих участвовать оказалось намного больше.

- Это седьмой год, когда мы организуем акцию #раскрасьтроллейбус. Два года мы проводили проект в онлайн формате из-за ковидных ограничений, – делится руководитель отдела маркетинга Тоцкая Анжелика, – в 2023 году появилась возможность раскрашивать настоящие троллейбусы, а не раскраску.

- Эмоции переполняют! Дети не хотят уходить и продолжают рисовать. Посмотрите, как они увлечены,- говорит Анна, мама двоих детей 3 и 5 лет, которые сосредоточенно окрашивают троллейбус в зеленый и желтый цвета.

Маленькие художники получили памятные подарки, сувениры «Лужайкино» и море ярких впечатлений.

Важно, что акция #раскрасьтроллейбус проходит совершенно бесплатно для участников и направлена на общую образованность в сфере экологии, защиты окружающей среды и здорового питания с самого раннего возраста. Для Омска эти направления особенно актуальны.

- Нас часто спрашивают, почему для раскрашивания выбран именно троллейбус. Отвечаем: для команды «Лужайкино» важно, чтобы даже транспорт с именем торговой марки был безопасным, чистым и экологичным, как и продукты «Лужайкино», – продолжает руководитель отдела маркетинга.

Больше интересной информации о молоке на лужайкино55.рф или в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграмм.

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Фотоматериал предоставлен ООО "МилкОм".

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