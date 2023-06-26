В Омске пройдет суд над виновными в смерти 22-летнего курсанта на Иртыше

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Два жителя Омской области пойдут под суд за за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвинительное заключение по уголовному делу накануне утвердила Омская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в середине июля 2022 года гидроцикл столкнулся с надувным баллоном «Формула F2», буксируемого катером. В результате аварии на воде один из двух пассажиров водного аттракциона получил травмы, несовместимые с жизнью. 22-летний погибший был курсантом омского автобронетанкового института. Владелец водного мотоцикла скрылся сразу с места преступления.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Омский гарнизонный военный суд.

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