Жительница Омска хотела купить билеты на стендап-шоу, а итоге потеряла 11 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска хотела сходить на стендап-шоу, а итоге лишилась 11 тысяч рублей. Подробности рассказали в полицию.

В один из дней 34-летней омичке во «ВКонтакте» написала знакомая. Приятельница предложила ей приобрести билеты на стендап-шоу известных комиков. Собеседница отправила ссылку на сайт, по которой, ничего не заметив, и перешла потерпевшая. Для покупки билетов омичка ввела данные своей банковской карты, но ничего не произошло. Тогда она попыталась еще раз. Итог — с карты списались 4200 рублей, что равно стоимости двух билетов.

Фото: скриншот переписки, предоставленный УМВД России по Омской области.

Фото: скриншот переписки, предоставленный УМВД России по Омской области.

После проблем с оплатой женщина написала в техподдержку сайта, однако какого-либо ответа не получила, после чего попыталась самостоятельно вернуть деньги. Она нашла на сайте специальную форму возврата. При ее заполнении нужно было ввести данные банковской карты, что она и сделала. И вновь с карты списали деньги, но уже большую сумму — 7200 рублей. После этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по статье ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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