Глава Омского региона Виталий Хоценко поддержал выступление президента РФ Владимира Путина

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Глава региона сделал заявление в связи с обращением Президента страны Владимира Путина.

Руководитель Омской области Виталий Хоценко отметил, что не может остаться в стороне в связи с событиями, которые происходят в стране. От имени всех жителей Омской области он заявил о поддержке президента России.

- Мы полностью поддерживаем нашего главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Сегодня стана должна объединиться, быть единым кулаком перед лицом нацизма, фашизма. И помочь нашим ребятам на передовой. Омская область и в годы Великой Отечественной войны и сейчас - тыловой регион. Мы помогаем нашим ребятам, обеспечивая их всем необходимым. И дальше продолжим это делать, - сказал Виталий Хоценко.

Он сообщил, что в Омской области все спокойно, все меры предосторожности приняты.