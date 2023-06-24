Мэр Омска Сергей Шелест поддержал выступление президента РФ Владимира Путина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступление президента РФ Владимира Путина поддержал мэр Омска Сергей Шелест. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Полностью согласен с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что сейчас речь идёт от судьбе нашего народа и нашей страны. Владимир Владимирович Путин — наш лидер. Человек, который доказал, что никому не позволит говорить с нашей страной языком ультиматумов. Убеждён, что уже в ближайшее время порядок будет наведен. Омичи вместе с президентом, - написал градоначальник.

Шелест подчеркнул, что залогом победы является объединение всех патриотических сил. А бойцы вооруженных сил проявляют чудеса героизма.