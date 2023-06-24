Пьяный водитель «Хонды» устроил смертельное ДТП возле станции Входной под Омском

Фото: Госавтоинспекция

24 июня в 7 часов утра произошла страшная авария на трассе Новосибирск - Челябинск в районе микрорайона «Входной».

51-летний водитель «Хонда Одиссей» влетел в припаркованную «Ниву», за рулем которой сидел 43-летний омич. ВАЗ откинуло на отбойник, после столкновения с которым машина перевернулась и загорелась.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП, а виновник аварии надышал в алкотестер 1,345 мг/л. Его же с повреждениями увезли в медучреждение.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ход проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области, слетев в кювет, погиб 35-летний водитель ВАЗа

Двое пассажиров «легковушки» доставлены в медицинское учреждение (подробнее)