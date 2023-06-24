74-летий омич с воспаленными миндалинами перенес 12 операций и сам ушел из больницы

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С запущенным случаем пришлось столкнуться врачам городской больницы № 1 им. Кабанова. Медики боролись за жизнь 74-летнего пациента с тонзиллитом.

Омич игнорировал лечение, поэтому у него уже начался сепсис. В тяжелом состоянии его доставили в медучреждение. Воспаление миндалин перешло на средостение.

– У мужчины был тяжелейший сепсис с тяжелой полиорганной недостаточностью. Гнойное воспаление клетчатки средостения разъедало все вокруг. Так, к примеру, гнойник разъел сосудистую стенку, началось кровотечение. Кровотечения были и желудочные, поскольку на фоне гипоксии у таких пациентов развиваются острые язвы, – рассказали в региональном минздраве.

Несмотря на всю сложность ситуации, а также 12 операций и 25 процедур гемодиализа из-за отказавших почек, мужчину удалось вытащить с «того света». Медики говорят, спустя три месяца пациент ушел из больницы на своих ногах.

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