Появились подробности заказного убийства жены омского строителя-бизнесмена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет публикует подробности череды громких уголовных дел в отношении 50-летнего замдиректора омской стройфирмы и его 49-летнего прораба. Их обвиняют в покушении на убийство и в пособничестве в покушении на убийство.

Как ранее писала «КП-Омск», один из омских строителей из-за затянувшегося бракоразводного процесса решил убить свою жену. Для этого он попросил друга-прораба найти исполнителя. Убийцей должен был стать 54-летний рецидивист, который раньше сидел за имущественные преступления.

- Между ними была достигнута устная договоренность о совершении убийства потерпевшей за денежное вознаграждение в сумме 1 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель, убедившись в серьезности намерений заказчика, решил отказаться от преступных намерений совершить убийство и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, - уточнили с СУ СКР по Омской области.

Мужчина начал активно сотрудничать с полицией. Был выстроен план, инсценировка смерти супруги и организованы срежисированные фотографии.

- 22 июня 2023 года подозреваемый, получив сведения о «смерти» супруги и постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа, в счет вознаграждения перевел денежные средства для исполнителя, после чего заказчик убийства и его пособник были задержаны оперативными сотрудниками УМВД России по Омской области, - уточнили в профильном ведомстве.

Заказчик сейчас взят под стражу, а следователи продолжают расследовать уголовное дело.

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