В Омске замдиректора стройфирмы решил развестись с женой и поручил прорабу найти киллера

Фото: телеграм-канал «SHOT»

Очередная история из серии криминального чтива развернулась в Омске. За миллион рублей замдиректора одной из строительных фирм решил убить свою жену. Подробности рассказывает телеграм-канал «SHOT».

Ему 50 лет, ей 49. Бракоразводный процесс затянулся на месяцы. Но вместо того, чтобы стать разведенным мужчиной, омич решил получить статус вдовца. Он попросил своего друга - 48-летнего прораба найти того, что убьет его жену.

Киллер нашелся быстро из числа тех, кто уже побывал по ту сторону колючей проволоки. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Правда, человечности в нем оказалось больше, чем в несидевшем заказчике, и он сдал мстительного супруга полиции.

В деле разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяная мать без прав устроила массовое ДТП в Омске - и чуть не угробила троих детей

Полуторагодовалому малышу потребовалась помощь медиков (подробнее)