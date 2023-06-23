Аналитики посчитали, сколько омские выпускники потратят на наряд в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным специалистов маркетплейса Ozon, в этом году омичи начали готовиться к выпускному еще с начала года. Так, спрос на платья и костюмы для выпускного значительно вырос с января по май. Причем аксессуары по случаю омичи в этот период также покупали активнее.

По подсчетам специалистов, праздничный наряд на вечер прощания со школой в среднем выпускнице из Омска обойдется в 7 437 рублей. Примерно 4 944 рублей из этой суммы придется потратить на одежду, обувь и аксессуары. К этим расходам добавляются траты на косметику – около 2 493 рублей. Из них: парфюмерия обойдется примерно в 885 рублей, помада – 342 рублей, на средства для укладки волос придется потратить около 594 рублей, тени и тушь для ресниц обойдутся в 672 рублей.

Создавая стильный образ на выпускной, юноши потратятся немного меньше. Бюджетный вариант в среднем обойдется в 7 237 рублей. Основу образа обычно составляют рубашка, брюки, костюм, обувь и аксессуары.

Примечательно, что несмотря на разнообразие модных трендов, многие выпускники в 2023 году все чаще отдают предпочтение классическому черно-белому стилю как в одежде, так и в аксессуарах.

– Черный и белый – это традиционные цвета, которые всегда остаются в моде. Гармоничный контраст этих оттенков позволяет создать стильный образ для любого мероприятия. Помимо этого, за счет одежды в черно-белых тонах можно создать бюджетный, но при этом внешне дорогой образ. Однако при этом многие выпускники в этом году выбирают не только классику, но и одежду ярких летних цветов или, наоборот, нежных пастельных оттенков, – отмечает директор по развитию бизнеса Ozon в категории Fashion Илоанга Ершова.

По данным ювелирной компании SOKOLOV, спрос на украшения вырос в период подготовки юных омичей к выпускному вечеру – с апреля по май. При этом 87% продаж ювелирных изделий в Омске пришлось на изделия с фианитами, 13% — с драгоценными камнями.

Выпускницы для завершения своего образа чаще всего выбирают колье: их продажи в 2023 году выросли на 146% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний чек составил 2 576 рублей. Самым популярным металлом оказалось серебро: 94% от общего объема продаж. Пользовалось спросом и красное золото: 6% от общего объема продаж.

На втором месте по популярности оказались серьги (15%). Их средняя цена составила 4 895 рублей. Причем омички предпочитают серьги из серебра. На них приходится 92% продаж. И лишь потом – сережки из красного (6%) и белого (2%) золота.

– Практически под любой стиль актуально будут смотреться асимметричные изделия геометрических форм. Так, можно объединить в комплект пусеты и длинную моно-серьгу или серьги-каффы. Молодым людям помогут завершить свой образ на выпускной набор мягких браслетов из бусин, цепей различных плетений и толщины, массивные цепи на шею или набор фаланговых колец. Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках, – подчеркивает директор по продукту ювелирной компании SOKOLOV Елена Ракутина.

Отметим, что самым востребованным мужским аксессуаром на выпускной стали часы. В апреле-мае их продажи в Омске увеличились на 156%. Средняя цена на этот аксессуар составила 5 658 рублей.