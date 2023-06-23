Пешеход-универсал по барам и засольщик мяса: опубликован список необычных вакансий Омска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса НН.ру сделали подборку самых необычных вакансий июня 2023 года. Зарплаты, конечно, у специалистов средние по региону, но должностные обязанности впечатляют.

Так, омским работодателям требуются авиакассир, тепличница и даже засольщик мяса. В этом же списке есть рецептурщик с зарплатой в 40 тысяч рублей. Этот сотрудник должен подбирать и взвешивать компоненты по рецептуре, соблюдать все требования порядка. Взамен он получит расширенный социальный пакет, доставку до места работы, программу адаптации и возможность карьерного роста.

Ищут в регионе и металлографа на 40 тысяч рублей на руки. Этот человек должен заниматься проведением металлографических исследований, определением ферритной фазы, приготовлением микрошлифов и прочей работой.

Интересное предложение от работодателя для пешехода-универсала. Ему готовы платить 36 тысяч рублей и предоставить гибкий график работы. Взамен он должен ходить и собирать актуальную информацию об омских заведениях - пекарнях, кафе, тренажерных залах - фотографировать городские объекты, оценивать сервис в качестве тайного покупателя.

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