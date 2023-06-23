Омск вошел в ТОП-3 самых солнечных городов России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди самых лучших показателей Омска оказались не дороги, жилье или бюджет, а солнечная активность. Свое исследование провели аналитики «Яндекс.Погоды».

Так, по данным ТАСС, столица региона на Иртыше стала второй среди всех городов России по количеству солнечных дней. Таковых за минувший год синоптики насчитали в Омске 57.

Результат лучше лишь в Челябинске. Там было 63 ясных дня. На третьем месте Самара и ее 53 дня без пасмурной погоды.

А вот соседний Новосибирск вошел в тройку лидеров по непогоде. В Красноярске было 40 дней без солнца, в Воронеже - 36 дней и Новосибирске - 33 дня.

Дождь весной чаще всего шел в Ростове-на-Дону - 41 день, Воронеже - 30 дней и Москве - 28 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сам сяду в автобус: Омский мэр Шелест собирается доказать омичам эффективность измененных маршрутов

Мэр Омска Шелест заявил о готовности ездить в автобусе, чтобы омичи не сомневались в эффективности транспортной реформы (подробнее)