23 июня в Омской области попрощаются с погибшим на СВО актером Евгением Кавалерчиком

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Накануне администрация Усть-Ишимского района Омской области сообщила о гибели актера народного театра Евгения Кавалерчика. Любимого усть-ишимцами земляка не стало 16 мая 2023 при, он погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

- 23 июня с 13:00 у «Памятника Солдату» состоится прощание с нашим земляком, - добавили в паблике муниципалитета.

Свое сообщение об утрате в администрации сопроводили небольшим поясненением.

- Сразу после армии, отслужив в воздушно- десантных войсках, Евгений Моисеевич вернулся в наш район, где многие годы проработал в органах внутренних дел и вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта полиции. Активно участвовал в культурной жизни района и являлся актером народного театра имени Любови Фатеевой. 24 сентября 2022 года Евгений Моисеевич, в рамках частичной мобилизации, был призван военную службу, которую проходил в гаубичном артиллерийском дивизионе 504 танкового полка, в звании старший разведчик-дальномерщик отделения управления взвода. Представлен к государственной награде РФ «Орден Мужества» - посмертно. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения. Память о нем, как о настоящем герое, отдавшим жизнь за Родину, всегда будет жить в наших сердцах. Нам всем будет очень его не хватать, - сообщает страница паблика.