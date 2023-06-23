За пирожные с изображением «Смешариков» омский бизнесмен заплатит 40 тысяч рублей

На мультгероях владельцы неплохо зарабатывают. На фото - ростовые куклы из тематического парка развлечений в Москве «Страна смешариков». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Арбитражный суд Омской области вынес решение о взыскании 40 тысяч рублей с местного владельца кондитерской «Ням-Ням». Как выяснилось, в заведении этого общепита по улице Лобкова в Омске посетителям продавали пирожные с изображением запатентованных мультгероев «Смешарики».

Представители компаний-обладателей авторских прав - «Мармелад Медиа» и «Смешарики» - до глубины души были возмущены тем, что продавая два пирожных в виде кролика Кроша и свинки Нюши за 96 рублей, омский кондитер не удосужился включить расходы на авторские права оригинальных персонажей. Приложив чек и видео самой покупки, юристы потребовали с владельца омского кафе 100 тысяч рублей.

Затем, как сообщает судебное решение, они снизили свои финансовые требования до 40 тысяч рублей. Суд встал на сторону истцов и взыскал эти деньги с омского предпринимателя. Также бизнесмен обязан возместить судебные издержки двум компаниям. Пока решение суда не вступило в законную силу.