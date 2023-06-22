Глава Омского региона Хоценко и мэр Шелест приняли участие в акции «Свеча памяти»

Фото: Константин Максимов.

Вечером 22 июня в Парке Победы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие первые лица региона.

Фото: Константин Максимов.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко пришел со своей семьей - супругой, сыном, дочерью.

Фото: Константин Максимов.

Также к праздничному шествию с горящими свечами присоединились мэр Омска Сергей Шелест, зампреды правительства региона, политики и бизнесмены.

Фото: Константин Максимов.

16 лет назад акция была впервые запущена в сибирских городах: в память о погибших люди стали зажигать свечи, а спустя несколько лет инициатива распространилась повсеместно.

Фото: Константин Максимов.