Глава Омского региона Хоценко и мэр Шелест приняли участие в акции «Свеча памяти»

Фото: Константин Максимов.
Вечером 22 июня в Парке Победы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие первые лица региона.
Фото: Константин Максимов.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко пришел со своей семьей - супругой, сыном, дочерью.
Фото: Константин Максимов.
Также к праздничному шествию с горящими свечами присоединились мэр Омска Сергей Шелест, зампреды правительства региона, политики и бизнесмены.
Фото: Константин Максимов.
16 лет назад акция была впервые запущена в сибирских городах: в память о погибших люди стали зажигать свечи, а спустя несколько лет инициатива распространилась повсеместно.
Фото: Константин Максимов.
Фото: Константин Максимов.