Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2023 17:00

Глава Омского региона Хоценко и мэр Шелест приняли участие в акции «Свеча памяти»

В Парке Победы в память о 27 миллионах погибших соотечественников зажгли тысячи свечей
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

Вечером 22 июня в Парке Победы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие первые лица региона.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко пришел со своей семьей - супругой, сыном, дочерью.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

Также к праздничному шествию с горящими свечами присоединились мэр Омска Сергей Шелест, зампреды правительства региона, политики и бизнесмены.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

16 лет назад акция была впервые запущена в сибирских городах: в память о погибших люди стали зажигать свечи, а спустя несколько лет инициатива распространилась повсеместно.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

Фото: Константин Максимов.

КАРТИНА ДНЯ