Пьяная мамочка без прав устроила массовое ДТП в Омске - и чуть не угробила троих детей

Фото: Госавтоинспекция

Страшная авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Кирова и 15-й Рабочей. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

26-летняя омичка за рулем «Мазда Демио» врезалась в стоящий автомобиль «Тойота Аллион», которым управлял 69-летний мужчина. От удара девушку отбросило на стоящий в попутном направлении «Ниссан». Там за рулем находился 44-летний водитель.

- В результате ДТП медицинская помощью потребовалась водителю «Мазды» и ее пассажиру - мальчику 2021 г.р., а также водителю «Тойоты», - уточнили в ГИБДД.

Как оказалось, виновница аварии не имела водительских прав, а в крови при медосвидетельствовании у нее обнаружено почти 0,5 промилле. В салоне, кроме полуторагодовалого малыша, находились еще двое детей – двух и шести лет.

Фото: Госавтоинспекция

Более того, инспекторы выяснили, что омичка в 2023 году 38 раз подвергалась административным наказаниям за нарушения ПДД, в том числе 33 раза – за превышение скорости.

Пока на девушку заведены административные дела. Полиция проводит проверку.

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