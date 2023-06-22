Омская мэрия выиграла в суде дело о лыжной базе на Берёзовой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 июня, после рассмотрения апелляции судебная коллегия Арбитражного суда Западно-Сибирского округа оставила в силе решение Арбитражного суда Омской области от 2 августа 2022 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2022 года по делу о земельном участке по адресу Березовая, 6, где расположена лыжная база.

Отметим, что ООО «Черномор» пытался через суд признать незаконным отказ департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса по улице Берёзовой, 6, в Советском округе.

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