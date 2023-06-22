Прогноз погоды в Омске обещает заморозки до -5 градусов, туманы и грозы

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

До конца текущей недели прогноз погоды в Омске и Омской области оставляет желать лучшего. Окончание первого летнего месяца будет холодным и дождливым.

- В период с 23 по 25 июня в ночные часы местами по Омской области возможны заморозки в травостое. Температура воздуха опустится до 0…-5 С, - сообщают в Обь-Иртышском метеобюро.

По прогнозам синоптиков, дневные температуры не превысят +20 градусов. Местами возможно до +13 градусов. Ночью заморозки в травостое до -5.

Также до конца недели в регионе возможны кратковременные дожди и грозы, туман. Ветер западный до 15/с.

Региональное управление МЧС оповещает жителей о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. В их случае омичей просят сообщать по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.

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