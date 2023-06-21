Омские маршрутчики сообщают об увольнениях и беспокойстве сотрудников из-за смены схем движения

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Из-за массовых изменений движения маршрутных такси в Омске, которые начнут действовать с 1 июля текущего года, омские маршрутчики сообщают об увольнениях сотрудников. Те не верят в популярность и рентабельность будущих схем движения общественнного коммерческого транспорта.

- Из-за новой транспортной схемы начинаются проблемы. Сегодня водитель 350 маршрутного такси пояснил, что двое водителей сегодня работают последний день, остальные тоже на подходе уходить и новая транспортная схема «погубит маршрут»! Данный маршрут очень важен для жителей Ленинского района, Порт-Артура, в поселке Карьер очень много дачных садоводств, где очень много людей проживают круглогодично, - рассказал анонимно пассажир в группе Вконтакте «Омск ВК. Жизнь города».

Омичи также остаются недовольны грядущими введениями.