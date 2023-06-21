570 ловушек: В Омской области шелкопряда решили не травить, а ловить

Фото: стоп-кадр видео паблика ЧП-омск.

Спустя пару недель после первых жалов, в управлении Россельхознадзора по Омской области признали, что в 2023 году на территории Омска и некоторых сельских районов произошла вспышка распространения вредителя леса – непарного шелкопряда. При этом главной причиной распространения, как сообщили специалисты управления, стала теплая зима. Напомним, что в прошлом году в регионе тоже вполне тщетно боролись с с вредителем.

- Отловленные в Омской области особи шелкопряда были идентифицированы как непарный шелкопряд (европейская раса). В начале июля 2023 года в лесах Омской области будет установлено 570 феромонных ловушек на непарного, сибирского и лесного кольчатого шелкопряда и усачей Monochamus, - рассказали в ведомстве.

При этом период массового перелета шелкопряда еще не наступил - его прогнозируют с наступлением июля.

Между тем, омичи продолжают делиться в соцсетях видео с кадрами голых деревьев, листву на которых уничтожают голодные гусеницы.

- Их травят не инсектицидами, а бактериальным препаратом, который вызывает у них заболевание с высокой летальностью, при этом эта бактерия не патогенна для других видов, и уж тем более млекопитающих. Так что могли бы и потравить. Потому что в следующем году их будет больше еще в 400 раз и так каждый год. Пока не наступит морозная и малоснежная зима, тогда их личинки погибнут, - сообщила в соцсети свое мнение одна из горожанок.