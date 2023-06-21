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Происшествия21 июня 2023 11:50

«Гараж купил возле дома»: омские водители шутят о металлическом боксе посреди дороги

В Омске штормовой ветер снес гараж на проезжую часть
Елена УРМАНОВА
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

В Омской области третий день не перестает дуть сильный ветер. Вчера, 20 июня, с одним из последствий стихии столкнулись автомобилисты. Так, на улице Шаронова, на Левом берегу, посреди дороги оказался гараж.

Встретившись с препятствием, некоторые водители стали придумывать шутки и постить их в соцсетях. В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео.

— Ребят, короче, гараж купил рядом с домом. Возле «Арены», — шутит один из водителей.

Оказалось, что гараж при транспортировке сдуло с трала на проезжую часть сильным ветром.

— Данный инцидент произошел накануне. Один из застройщиков перевозил гаражи. Один гараж порывом ветра сдуло с трала. В настоящее время металлический гараж убран, опора линии электропередачи восстановлена силами АО «Омскэлектро», — пояснили в мэрии Омска.

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